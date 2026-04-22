“確信弾”に右腕突き上げガッツポーズ、ベンチは大騒ぎ【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間22日・アリゾナ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連続となる9号ソロを放った。この時点で本塁打数はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並びア・リーグ2位となった。第1打席は三塁内野安打。そして4-0の2回2