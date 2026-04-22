“確信弾”に右腕突き上げガッツポーズ、ベンチは大騒ぎ

【MLB】Dバックス ー Wソックス（日本時間22日・アリゾナ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連続となる9号ソロを放った。この時点で本塁打数はヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並びア・リーグ2位となった。

第1打席は三塁内野安打。そして4-0の2回2死で迎えた第2打席だった。右腕ケリーの内角チェンジアップを完璧に捉えると、打球速度113マイル（約181.9キロ）、飛距離426フィート（約129.8メートル）、角度30度で右翼席へ。ダイヤモンドを回りながら右腕を突き上げると、ベンチは大騒ぎだった。

村上は16日（同17日）のアスレチックス戦から3試合連続アーチ。オフを挟みカードが変わっても、勢いは衰えなかった。これでシーズンに換算すると63発ペースと驚異のスピードでアーチを描いている。

ブルワーズとの開幕カード3試合でも3戦連発を記録した。メジャーデビューから3試合連続本塁打は、日本選手では城島健司（マリナーズ）の2戦連発を抜き、新記録だった。以降は不振が続き、9日（同10日）のロイヤルズ戦からは4試合連続で無安打だったが、14日（同15日）のレイズ戦で25打席ぶりとなる5号を放って上昇気流に乗った。

米スポーツ局「MLBネットワーク」のゲームデーノートによると、これまで日本出身選手が4試合連続本塁打を達成したのはドジャースの大谷翔平投手（2度）とカブスの鈴木誠也外野手だけ。3人目の快挙となった。（Full-Count編集部）