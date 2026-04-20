これまでにさまざまな商品をテストし、忖度なしの本音で評価してきた人気雑誌『LDK』の編集長が、「無印良品」で注目しているアイテムのリストを大公開。何年もリピートして買い続けている日用品や、今話題のスキンケア商品など、リアルなおすすめを教えてくれました。冷凍食品は必ずチェック！人気商品も試したい暮らしにまつわるあらゆるものをその道のプロや読者の目線で多角的にテストし、よい商品やサービスを忖度なしで本音