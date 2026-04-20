遺伝子・DNA・ゲノムの関係とは そもそも遺伝子やゲノムって何? ゲノムとは体の設計図全体のこと 家を建てるときに設計図にもとづくように、私たちの体も設計図をもとにつくられています。遺伝子とは、体の設計図に書き込まれている情報のことで、私たちは約2万数千個の遺伝子をもっているといわれています。よく「体質は親から子に遺伝する」といったりしますが、遺伝するとは、親からの遺伝子情報が一部、子どもに伝えられ