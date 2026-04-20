「足を戻す」は一番のNG動作…佐藤義則コーチが説くクイックの極意ランナーを背負った場面で、クイックモーションを意識するあまり「球威が落ちる」「コントロールが乱れる」と悩む投手は多い。ダルビッシュ有（パドレス）や田中将大（巨人）らを指導した名コーチ・佐藤義則氏は、「正しいメカニズムで行えば、クイックでも通常と同じ強いボールを投げられる」と語る。球威を損なわずにタイムを縮める、シャドーピッチングでも実