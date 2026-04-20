「足を戻す」は一番のNG動作…佐藤義則コーチが説くクイックの極意

ランナーを背負った場面で、クイックモーションを意識するあまり「球威が落ちる」「コントロールが乱れる」と悩む投手は多い。ダルビッシュ有（パドレス）や田中将大（巨人）らを指導した名コーチ・佐藤義則氏は、「正しいメカニズムで行えば、クイックでも通常と同じ強いボールを投げられる」と語る。球威を損なわずにタイムを縮める、シャドーピッチングでも実践可能なメソッドとは何か。

まず佐藤氏が指摘するのが、クイックのスピードを上げようとして「（前の）足をプレートまで戻してしまう」というNG動作だ。前足を後ろに引けば、どれだけ速く前に動かしても投球までの時間は増えてしまう。素早いクイックを実現する鍵は、前足を動かすことではなく「重心を下げること」にあるという。セットポジションから重心を落とせば、軸足の押し込みによって、前足が自然と最短距離で捕手方向に出ていく。これが、パワーを維持したまま時間を削る最短ルートだ。

しかし、単に前足を速く出すだけでは、上体が開いて球威が落ちてしまう。ここで佐藤氏が強調するのが「グラブ側の手（逆の手）」の使い方だ。前足が着地に向かう際、逆の手で壁を作り、パワーを溜める。この「溜め」があるからこそ、引き込む力を利用して利き腕を強く振ることができる。「グラブ側の手と軸足のタイミングを合わせ、強い腕振りの準備をすること。この連動がなければ、クイックで強い球は投げられない」と佐藤氏は説く。

セットポジションでの腕の位置は胸の前でもベルト付近でも構わないが、大切なのはどの位置からでも理想の「トップ」へ正しく移行できること。この一連の動作を「無意識」に、かつ「同じリズム」で繰り返せるようになることが重要だ。

まずはボールを持たず、シャドーピッチングで手と足のタイミングを合わせる練習から始めてほしい。重心を下げ、逆の手でパワーを溜め、鋭く腕を振る。このサイクルが体に染み込めば、ランナーにスタートを切らせないプレッシャーを与えつつ、バッターを力でねじ伏せるクイックが完成するはずだ。（First-Pitch編集部）