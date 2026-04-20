4回2/3を7安打3失点、今季4度目の先発も白星ならず【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、敵地で行われたロッキーズ戦に先発登板も5回途中7安打3失点で降板。今季4度目の先発マウンドでも初勝利はならなかった。試合後、佐々木は「リードを守った状態で降りるべきだったと思います」と悔しさを滲ませた。3回までわずか26球で無失点に抑えていたが、4