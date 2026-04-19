お笑いタレントの平野ノラが15日、オフィシャルブログを更新。“コギャル姿”のロケオフショットを公開した。 この日、平野は「コギャルなロケ」と題してブログを更新すると、「今日は朝からコギャルなロケでした！」と報告。「お楽しみに！」とファンへ呼びかけ、ピンクやブルーのフラワーモチーフのヘアアクセサリーをあしらい、目元にはラメ感のあるメイクを施した華やかなコギャル風スタイルを公開。ブラウン系の制服風コーデ