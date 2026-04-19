人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日までにオフィシャルブログを更新。年に一度の人間ドックを受診したことを報告し、当日測った血圧の数値に驚きを隠せない様子をつづった。 15日、「年に一度の人間ドックで、驚きの結果…！」と題したブログで、桃は「今日は、朝から、人間ドック！！」と報告。毎年通っているという東京・クレアージュ東京を訪れたことを明かした。 院内につ