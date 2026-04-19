今季初戦の立大1回戦に指名打者で出場…5打数3安打5打点大学2年にして、ドラフト1位級のパワーと技術を見せつけている。東京六大学野球春季リーグは18日、法大が今季初戦の立大1回戦に13-2で大勝。「5番・指名打者」で出場した井上和輝捕手（2年）が、初回の先制3ランを含め5打数3安打5打点の猛打を振るった。右投げ左打ちの長距離砲は、通算5本塁打全てを“逆方向”のセンターから左へ放り込んでいる。スケールが桁違いだ。初