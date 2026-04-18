バックスクリーンを超える131メートルの特大アーチ【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、7回に3試合ぶりとなる6号満塁本塁打を放った。バックスクリーンを越える衝撃的な特大アーチに、現地の米ファンからは「オオタニよりいい打者だ」などと驚愕の声が次々と上がっている。打っ