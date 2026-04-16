「1点と2点では相手のプレッシャーも違う。自分たちの首を絞めるだけ」■ヤクルト 2ー0 DeNA（16日・神宮）DeNAは16日、神宮球場で行われたヤクルト戦に0-2で敗れ、今季のヤクルト戦は5戦全敗となった。2回2死から招いたピンチで先制を許し、3回にはヒュンメルの適時失策で追加点を奪われ、相川亮二監督は「しっかり守らなければいけない試合でした」と険しい表情だった。強風吹き荒れた神宮でまさかのプレーが起きた。0-1の3