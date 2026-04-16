「1点と2点では相手のプレッシャーも違う。自分たちの首を絞めるだけ」

■ヤクルト 2ー0 DeNA（16日・神宮）

DeNAは16日、神宮球場で行われたヤクルト戦に0-2で敗れ、今季のヤクルト戦は5戦全敗となった。2回2死から招いたピンチで先制を許し、3回にはヒュンメルの適時失策で追加点を奪われ、相川亮二監督は「しっかり守らなければいけない試合でした」と険しい表情だった。

強風吹き荒れた神宮でまさかのプレーが起きた。0-1の3回2死二塁から、岩田の飛球を追った左翼手・ヒュンメルがグラブにかすめて顔面に直撃して落球。二塁走者のオスナが2点目のホームを踏んだ。

防げるミスだったとの問いに、指揮官は「そうですね、プロ野球なので」と憮然。「1点も取っていないというところはありますけど、それでも1点と2点では相手のプレッシャーも違いますし。そういうところで、いつも通り取れるアウトをしっかり取っていかないと、自分たちの首を絞めるだけ。しっかりまた練習していくしかないかなと思います」と話した。

ヤクルトには開幕カードでの3連敗に続いて、今2連戦でもまた白星を挙げることはできなかった。「やりにくさというのは感じていないです。自分たちがどう勝つかというのをやるしかない」と口にした相川監督だが、波に乗れない原因にもなっている。

この日は打線が6回まで松本健の前に散発3安打で三塁を踏めず。8回2死一、二塁、9回2死一、二塁と終盤の好機も生かせず。「もう一つチャンスを作っていくことはもっと必要ですし、最後の1本を含めて、どう点を取っていくのかというのは、常にチームの戦い方の中で大切なところ。そこは自分が色々と考えていくことだと思います」と必死に前を向いた。（町田利衣 / Rie Machida）