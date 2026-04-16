日米通算20年活躍…前田幸長氏が教える中学最上級生に求めるもの中学3年生の球児にとって、この1年間は高校野球への準備期間となる。どのような意識で練習に取り組むべきか。ロッテや中日、巨人で、投手として日米通算20年間の現役生活を送り、現在は中学硬式野球チーム「都筑中央ポニー」の会長を務める前田幸長さんは、将来を見据えた「練習量」の重要性を説いている。前田さんによれば、中学3年間には明確なステップがある