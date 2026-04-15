LINEヤフーは、2023年に発生した大規模な個人情報漏洩の再発防止策の一環として進めていた、韓国NAVERおよびNAVER Cloudとのシステム分離を3月末で完了したとWebサイト上で明らかにした。 同社はこれまで、情報漏えいの再発防止に向けて段階的にNAVER側への業務委託の終了やシステムの切り離しを進めてきた。LINEヤフー本体が利用するシステムや認証基盤については2025年中に分離を終えていたが、国内および