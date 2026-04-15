Art Gallery M84は2026年4月15日、2026年5月4日(月)よりAudrey Hepburn写真展『永遠の妖精』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第168回目の展示として実施する企画展だ。■「永遠の妖精」と呼ばれ、多くの映画ファンを魅了世界中から愛された女優、オードリー・ヘプバーン(Audrey Hepburn)。愛らしさと聡明さ、そして気品をあわせ持つその姿は「永遠の妖精」と呼ばれ、多くの映画ファンを魅了し続けてきました。本展で