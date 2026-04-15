4月1日、食品等事業者（食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食事業者など）を対象とした「食料システム法」が全面施行された。同法は、食品等の持続的な供給の実現に向け、食品事業者による事業活動の促進と取引の適正化を目的とするもの。2025年10月に施行された「食品産業の発展に向けた計画認定制度」とあわせ、合理的な費用を反映した価格形成の実現に向けた、食品取引の適正化に関する各種措置が講じられている。本