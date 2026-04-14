森下からフェンス直撃の2点打を放つも…■中日 ー 広島（14日・豊橋）中日のミゲル・サノー内野手にアクシデントが発生した。14日に豊橋で行われた広島戦の初回、フェンス直撃の適時打を放つも、直後に足を負傷したのか顔をしかめた。その裏の守備から交代した。中日は打線がつながって2点を先取し、なお1死一、三塁の好機でサノーに打席を回した。カウント3-1から森下の直球を振り抜くと、打球は右翼の頭上を越えてフェンス直