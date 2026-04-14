読書やスマホを見ながらできる…長坂秀樹さん推奨の「股関節の柔軟性向上」ドリル体の柔軟性は、野球の技術向上に欠かせない要素。硬ければパフォーマンスは上がらず、怪我のリスクも高まる。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんは、“重要部位”である股関節の可動域を広げるドリルを紹介している。投手には股関節の柔軟性が不可欠。硬いと下半身の力をボールに伝えられず“手投げ”に