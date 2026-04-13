by Mike CohenLinuxカーネルの開発コミュニティが数ヶ月にわたる議論を経て、AIが生成したコードの寄稿に関する正式なプロジェクト全体のポリシーを策定しました。LinuxカーネルのBDFLであるリーナス・トーバルズ氏とメンテナーたちの合意によって成立したこの規定は、AIを単なる一つのツールとして認める実利的な姿勢を基本としており、AIの全面禁止は実効性がないとして否定され、人間が責任を持ってツールを使いこなすことを前