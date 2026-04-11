ロバーツ監督が明かしたロハスの今後【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は10日（日本時間11日）、父親が他界したミゲル・ロハス内野手について「彼はこちらに残ることになる」と今後もチームに同行することを明かした。ロバーツ監督は、ロハスについて「ベネズエラでは色々と大変なことが起きている。彼の家族も世界中に散らばっているような状態で、向こう（