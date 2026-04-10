ローソンストア100（神奈川県川崎市）の「ローソンストア100」が、130円（以下、税込み）のおにぎり全5種を全店108円で販売する施策を4月15日から期間限定で行います。【えっ！】対象商品5種がコレです！詳細をもっと！関東エリアで同施策を行ったところ、対象商品の販売数が2月対比で約200％を記録し、想定を上回る結果になったため、全店舗で行うことになったということです。ローソンストア100では、2025年11月に発売し