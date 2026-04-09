オリ来田涼斗は2安打と気を吐くも9日に杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたファーム公式戦のオリックス-阪神9回戦は、0-2でオリックスが敗れた。オリックスの先発・川瀬堅斗投手は、初回に適時打で先制を許すと、4回にも適時二塁打を浴び、4回5安打1死球5奪三振2失点で降板した。5回からは、富山凌雅投手が2イニングを2安打1四球無失点。7回以降は山田修義投手、権田琉成投手、芦田丈飛投手が無失点でつないだ。一