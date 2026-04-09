OPPOとMediaTekは、Mobile World Congress（MWC）2026でのMediaTek主催「AI for Life」基調講演にて、オンデバイスAIの最新技術を披露した。OPPO研究院代表のジェイソン・リャオ氏は、両社の緊密な協業が、スマートフォンに搭載されたAI機能の進化をどのように加速させているか説明した。本イベントでは、新たなオンデバイスAI機能の展開に加え、共同開発している「Omni Model」の進捗や、エコシステムを越えた連携の進化について