家庭で異なる“気持ちの温度差”…子どもの野球に集中するための最善策グラウンドで我が子のプレーを見守る時間は、本来楽しいものです。しかしふとした瞬間に、周囲との接し方でママ・パパの心が揺れてしまうこともあるかもしれません。チーム内では指導者や保護者、それぞれの立場や価値観が交錯するため、人間関係に若干の難しさを感じながらも、「子どものために何とかうまくやりたい」という思いとの狭間に悩んでしまうこと