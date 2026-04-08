女性アスリートの健康課題について、元日本代表・ハードラーの寺本明日香さんに聞きしました。「利用可能エネルギー不足」「無月経」「骨粗しょう症」。これは女性アスリートの「三主徴」と呼ばれているもので、エネルギー不足などが続くと月経が止まり、ケガのリスクが高まると指摘されています。それでも強くなりたいと願い、食事を我慢してしまうアスリートも少なくありません。