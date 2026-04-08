レトロ遺産を掘り返す山下メロ氏記憶の扉のドアボーイ・山下メロです。記憶の底に埋没しがちな平成時代の遺産を今週も掘り返していきましょう。【写真】今週のレトロ遺産！さて、平成の象徴であるガラケーで主に使われた3G回線が、3月31日のFOMA停波により終了します。FOMAは「Freedom Of Mobile multimedia Access」の頭文字で、2001年にサービス開始。今でこそ4G、5Gという言葉は一般化していますが、当時はauのcdmaOneなど各キ