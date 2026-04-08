【KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ】 対応機種：Nintendo Switch 発売日：4月23日 価格：通常版（ダウンロード専用）3,960円 プレイ人数：1人 コロプラ初のコンソールゲームとして、4月23日に全世界同時で発売されるNintendo Switch用デッキ構築タワーダンジョンゲームの「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」。本作は、タイトルにもあ