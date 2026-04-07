ブルージェイズ-ドジャース戦【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）ドジャースは6日（日本時間7日）から敵地でのブルージェイズ3連戦に臨む。大谷翔平投手が「1番・指名打者」で先発出場した初戦。ファンの視線は、バックネットに集まった。異様な存在感を発揮した。ブーイングが鳴り響く中で大谷が打席に向かうと、バックネット下の球場広告にはでかでかと日本語が表示された。「オンタリオ州へようこそ」