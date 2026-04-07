2018年に負傷した反対側の脇腹痛と比較して言及ドジャースのムーキー・ベッツ内野手は、右脇腹痛のため負傷者リスト入りした。1日あけて本人は自身の怪我の状況について明かし、過去の怪我と比較して軽症であることを強調している。米メディアの番記者たちも前向きな発言を次々と報じている。ベッツは4日（日本時間5日）のナショナルズ戦に「3番・遊撃」で先発出場したが、初回の守備からベンチに退いた。デーブ・ロバーツ監督