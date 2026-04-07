指導者の言葉に傷ついた子どもの心を守るには学童野球の現場では、指導者の厳しい言葉や怒鳴り声が響く場面に遭遇することは令和の時代になっても少なくありません。一生懸命プレーしている我が子が、叱責されてショックを受けて帰宅した時、親としてどのように声を掛けるべきか、悩んだ経験のある保護者も多いのではないでしょうか。理不尽な叱責や行き過ぎた指導そのものの是非はさておき、まずは傷ついた子どものメンタルを最