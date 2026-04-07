如月あいさんの漫画「うつ病の私がB型事業所に行く話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むうつ病を発症し、働けなくなっていた作者。友人から「絵を描く仕事をする『B型作業所』がある」と聞いて行ってみることに。実際に仕事を体験してみたら…という内容で、読者からは「いい所でよかった！」「私も通っています」などの声が上がっています。穏やかな環境で、ゆったり働ける