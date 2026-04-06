玄関収納として人気の「シューズクローク」。便利そうに見えても、広さや動線を間違えると使いづらくなることも。今回は、玄関土間から続く2畳のシューズクロークを「引き違い戸」で仕切った実例を紹介します。収納力より動線を優先したメリットや、実際に暮らしてわかった意外な誤算について、3年前に平屋住宅を建てた日刊住まいライターが語ります。シューズクロークを「引き違い戸」で仕切った理由筆者は、夫婦と子ども3人（4歳