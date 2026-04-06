サラヤ株式会社が展開する植物うまれの安心と美味しさを両立した「ラカント S」は、このたびパッケージデザインを一新。それに伴い、より多くの方に健やかな食生活の選択肢を知ってもらうべく、20代〜50代の男女500名を対象に「血糖値・カロリーと健康に関する調査」を実施。その結果を公表した。まずは「日々の運動習慣」について。47.2％が「ほとんど運動する習慣はない」と回答し、さらには「運動は月に１回未満」の層を合わせ