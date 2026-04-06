バックスクリーンへ飛び込む飛距離約133.5メートルの特大弾【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で特大の2号ソロを放った。その豪快なアーチの直後、中継映像に映り込んだドジャースベンチでの“光景”にファンもほっこりしている。初回の第1打席では元巨人のフォスター・グリ