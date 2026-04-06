バックスクリーンへ飛び込む飛距離約133.5メートルの特大弾

【MLB】ドジャース 8ー6 ナショナルズ（日本時間6日・ワシントンDC）

ドジャース・大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席で特大の2号ソロを放った。その豪快なアーチの直後、中継映像に映り込んだドジャースベンチでの“光景”にファンもほっこりしている。

初回の第1打席では元巨人のフォスター・グリフィン投手の前に三振に倒れるも、3回1死の第2打席でカットボールを完璧に捉えた。打球はバックスクリーンへ飛び込む、飛距離438フィート（約133.5メートル）、打球速度114.6マイル（約184.4キロ）、角度26度の特大弾となった。

大谷がスタンドインを確信した表情でダイヤモンドを一周すると、中継映像はドジャースベンチの様子を捉えた。すると、この日故障離脱が決まったムーキー・ベッツ内野手、代わって昇格したキム・へソン内野手、山本由伸投手が横並びになって揃って手をフリフリと振るお茶目な光景が映り込んでいた。

特大アーチの熱気が冷めやらぬ中、豪華トリオが見せた微笑ましい光景に、SNS上のファンも大興奮の様子だ。「ダグアウトのヘソン、ヨシ、ムーキー」「最高にかわいい」「キュート」「やってるな〜笑」「めっちゃかわいい」といった声が寄せられた。同僚たちのリアクションもまた、大谷の本塁打後の注目ポイントでもある。（Full-Count編集部）