33歳のベッツがIL入りの可能性も【MLB】ドジャース 10ー5 ナショナルズ（日本時間5日・ワシントンDC）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が4日（日本時間5日）、敵地でのナショナルズとの試合中に負傷交代したアクシデントが、チームの抱える大きな懸念を浮き彫りにしている。地元紙の記者は主力選手の「高齢化」を指摘し、今後の長期戦に向けた戦力維持に警鐘を鳴らしている。まさかの事態は初回に起きた。「3番・遊撃」で