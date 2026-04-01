4人乗りオープン×軽トラの実用美2009年の第41回東京モーターショーで公開された「ダイハツ バスケット」は、家庭菜園など、のどかな生活を楽しめるスローライフ志向のビークルとして紹介されたコンセプトカーです。趣味性を前面に押し出したこのモデルは市販化には至りませんでしたが、現在ではバンライフやキャンプブームの影響を受け、再び注目を集めています。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ斬新「“4人乗り×4WD