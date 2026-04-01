きょう(水)は再び西から雨の範囲が広がり、西日本から北日本まで、広い範囲で傘の出番となりそうです。7時現在、西日本ではすでに雨が降り始めていますが、昼頃には東海や関東、夕方には東北南部まで雨雲が広がる見込みです。きょうから新生活が始まる方も多いと思いますが、お出かけの際は傘も忘れずにお持ちください。最高気温は、西日本を中心にきのう(火)より大幅に低くなり、3月上旬並みの所もあるでしょう。東日本や北日本で