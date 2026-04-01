杉本正氏は大昭和製紙でプレーした西武、中日、ダイエーの3球団で通算13年間プレーした左腕・杉本正氏（野球評論家）は社会人野球・大昭和製紙（富士市）出身だ。1978年の社会人1年目は都市対抗野球大会での登板こそなかったものの「春先から小さな大会とかでは投げさせてもらっていた」と徐々に頭角を現していった。そんななか思い出されるのは、当初入社予定だった日本楽器（浜松市、現ヤマハ）との“遺恨戦”という。「ヤジら