ファンに感謝「盛り上がりに乗せられた」■日本ハム 9ー0 ロッテ（31日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督は31日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦で、ノーヒットノーランを達成した細野晴希投手を称えた。試合後の第一声は「すーんごい」だった。初回に高部への四球で始まった偉業だけに新庄監督は「ビックリしましたね。初回高部くんに四球を出した後の山縣くんと水野くん。山縣くんの送球がちょっとズレた