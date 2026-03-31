8回のソフトバンク攻撃中■楽天 ー ソフトバンク（31日・楽天モバイル）31日に楽天モバイル最強パークで行われた楽天-ソフトバンク戦で、試合中に花火のようなものがあがり、試合が中断するハプニングがあった。8回のソフトバンク、周東佑京外野手の打席で、左翼席から“花火”のようなものに着火したものと思われる。8回2死二、三塁で打席にはソフトバンクの周東。カウント3-1から津留崎の投球前、左翼のテラス席で花火のよう