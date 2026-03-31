村上はデビューから3戦連発米スポーツ局「ESPN」でシニアライターを務めるデビッド・ショエンフィールド氏は30日（日本時間31日）、今季開幕直後のトピックをまとめ、村上宗隆、岡本和真両内野手の活躍にもスポットが当たっている。同記者は「NPB出身選手が序盤から積極的」というテーマで、デビュー戦でいきなり本塁打を放った村上と岡本に注目。中でも村上についてはデビューから3試合連続で本塁打を放っており、「ホワイト