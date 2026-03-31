今季初先発で5回途中1失点だった【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手が披露した“新球”に、日米のファンから驚きの声が上がっている。30日（日本時間31日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦で今季初先発し、5回途中1失点だった。この日、右腕が投じた変化球に「軌道がキモすぎる」「えげつない」と熱視線が注がれた。初回はラミレスの中前打と二盗でピンチを