歌手でタレントの渡辺美奈代が30日までにオフィシャルブログを更新。“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことを報告した。 28日、「30回目の結婚記念日！」と題したブログで、渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」と報告し、“真珠婚式”を迎えたことを明かした。 純白のウエディング姿や白無垢姿、お色直しのピンクドレス姿など寄り添う初々しい２人の姿とともに、結婚当初については「沢山喧嘩もしました」と振り