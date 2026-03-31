弱い。けど強い。服部倫『大阪ウェットランド』（光文社）の〈俺〉こと椿恭志郎はそういう主人公である。職業はドラマーなのだけど、それほど売れているわけではなく音楽教室で素人を教えて講師料を貰っている。住んでいるのは大阪市旭区千林である。大阪市でも北東部にあたるあたりで、長く続く商店街で有名な、ごく庶民的な町だ。〈俺〉が、ロックフェスの後でたまたま中学生の男子を助けることから話は始まる。たまたま一
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