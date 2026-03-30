2025年設立の中学軟式「魚住フェニックス」横田圭司監督が語る地域移行後の野球環境2026年度から段階的に地域クラブへ移行する中学校の部活動。全国に先駆けて原則廃止となった神戸市など、環境の変化に戸惑う家庭も多い。中学硬式チームが多数存在する兵庫県で、2025年に産声をあげたのが中学軟式クラブチームの「魚住フェニックス」。監督を務める横田圭司さんは「高校野球で通用する育成」を掲げ、「部活動に代わる新たな受け