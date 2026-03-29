【衛生観念ヤバ！義両親と同居】思わず家を…友人宅へ避難！冷静になれる？＜第15話＞#4コマ母道場
衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。
第15話 うまくいくわけない
【編集部コメント】
家を飛び出して泣きながら運転しているうち、冷静になってきたフミカさん。義両親を傷つけるような行動をしてしまったことを、少しずつ後悔しはじめたようです。しかしこのまま帰るにはまだ気持ちが落ちつかないため、近くに住むお友達の家にお邪魔することに。お友達にお話を聞いてもらって、自分の心が整理できるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙
第15話 うまくいくわけない
【編集部コメント】
家を飛び出して泣きながら運転しているうち、冷静になってきたフミカさん。義両親を傷つけるような行動をしてしまったことを、少しずつ後悔しはじめたようです。しかしこのまま帰るにはまだ気持ちが落ちつかないため、近くに住むお友達の家にお邪魔することに。お友達にお話を聞いてもらって、自分の心が整理できるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・石井弥沙