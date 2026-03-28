Windows 11のUIが本当にヒドイ、存在するべきスライダーが消え去り「0」と「3」しか選択できず項目名も意味不明

Windows 11のUIが本当にヒドイ、存在するべきスライダーが消え去り「0」と「3」しか選択できず項目名も意味不明