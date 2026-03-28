ソフトバンク尾形崇斗は7回無失点…オリに9-0快勝3月28日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦5試合が行われた。ロッテ-オイシックス新潟2回戦は、7-2でロッテが勝利した。ロッテは3回、愛斗外野手の適時打で先制。5回には立松由宇内野手の適時打で加点すると、6回には愛斗のこの日2本目の適時打と、角中勝也外野手の1号満塁本塁打で一挙5点を奪い、リードを広げた。先発の河村説人投手は6回4安打無失点と好投。終盤に坂井遼投